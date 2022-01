Aprovado o orçamento de Lisboa para 2022

Documento foi viabilizado com a abstenção do PS e segue para a assembleia municipal para ser discutido e votado na quinta-feira.

Depois do adiamento da semana passada, o orçamento municipal de Lisboa para 2022 foi esta terça-feira aprovado com os votos favoráveis de PSD e CDS, a abstenção do PS e os votos contra da restante oposição. O documento segue agora para a assembleia municipal, onde será discutido e votado na quinta-feira.

O orçamento e as Grandes Opções do Plano já tinham estado em discussão na quinta-feira da semana passada, mas os vereadores socialistas encontraram uma discrepância de 40 milhões de euros nos mapas orçamentais da habitação e a votação foi adiada. Seguiu-se uma troca de acusações entre Carlos Moedas e o PS, que garantiu que o episódio não punha em causa o sentido de voto que já tinha anunciado – a abstenção.

Esta terça, a proposta foi votada por pontos. O orçamento propriamente dito, as tabelas de taxas e preços e o mapa de pessoal tiveram apenas os votos favoráveis dos eleitos pela coligação Novos Tempos, enquanto o lançamento de concursos de recrutamento, as despesas de representação e outras autorizações orçamentais foram mais consensuais, contando também com o voto a favor de PS, PCP e da independente Paula Marques. O BE e o Livre votaram contra todos os pontos.