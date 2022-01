Adiada votação do orçamento de Lisboa para 2022 por erro nas verbas

A discussão e votação do orçamento municipal de Lisboa, que decorria na tarde desta quinta, foi suspensa devido a erros em rubricas de algumas verbas​, em particular na área da habitação, disse ao PÚBLICO o vereador eleito pelo PS, João Paulo Saraiva.

Em causa está uma verba de 40 milhões de euros que estaria rubricada como sendo para investimento em habitação, quando na verdade se percebeu que seria alocada a projectos não habitacionais como escolas, creches, centros de saúde e espaço público, detalha o eleito, que no anterior mandato teve em mãos o pelouro das Finanças.

“Um documento com um erro de 40 milhões de euros não está em condições de poder ser aprovado. Só depois de ser corrigido”, diz João Paulo Saraiva, argumentando que essa correcção não poderia ser feita no momento para não cair no erro anterior de fazer as coisas com “leviandade”.

Por essa razão, será agendada outra reunião “nos próximos dias”, após ser rectificado o erro, disse o socialista.

Este é o primeiro orçamento municipal do mandato sob a presidência do social-democrata Carlos Moedas. A proposta apresentada prevê uma despesa de 1,16 mil milhões de euros para este ano, para financiar algumas das medidas-bandeira com que Moedas foi eleito: transportes públicos grátis para residentes menores de 23 anos e maiores de 65 anos (12 milhões de euros), o desconto de 50% no estacionamento da EMEL para residentes em toda a cidade (2,5 milhões de euros); o plano de saúde gratuito para os mais carenciados com mais de 65 anos (dois milhões de euros), a fábrica de empresas no Hub Criativo do Beato (um milhão de euros) e a devolução de 3% do IRS (sete milhões de euros).

Na quarta-feira, os vereadores eleitos pelo PS anunciaram que iam abster-se na votação do orçamento e das Grandes Opções do Plano, viabilizando assim a aprovação do documento. O erro detectado em nada alterará o sentido de voto dos socialistas, garantiu João Paulo Saraiva. "Nós vamos abster-nos por uma questão de princípio, porque acreditamos que o primeiro orçamento de um novo mandato deve ser viabilizado”, disse.

Também os vereadores do PCP, a vereadora independente Paula Marques, eleita pela coligação PS/Livre, e o Livre anteciparam o sentido de voto, revelando ser contra o orçamento por entenderem que as medidas propostas não respondem às necessidades dos lisboetas.