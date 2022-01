Ameaça de invasão russa da Ucrânia e antecipação da Fed assustam investidores

Os mercados accionistas arrancaram a semana com fortes quedas, a prolongar a tendência já registada no final da semana passada, numa altura em que aumentam os receios em torno de uma invasão russa da Ucrânia. As principais bolsas europeias já registam perdas superiores a 3% e, nos Estados Unidos, onde os investidores aguardam também pelas próximas decisões de política monetária que serão tomadas pela Reserva Federal, as quedas rondam os 2%.

Este movimento surge depois de um fim-de-semana em que a tensão geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia se agravou. No sábado, aterrou em Kiev o primeiro carregamento da ajuda militar norte-americana à Ucrânia, que faz parte de um pacote de 200 milhões de dólares (cerca de 176 milhões de euros) em apoio logístico e financeiro. Horas depois, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido emitiu um comunicado onde afirma que a Rússia tem em marcha um plano para instalar na Ucrânia um regime controlado por Moscovo.

A isto, acresce a antecipação da próxima reunião da Fed, que será iniciada esta quarta-feira e na qual se espera que seja indicado quando irá ocorrer o primeiro aumento de taxas de juro desde 2018, política que poderá vir a ser implementada para conter a inflação. Isto depois de um longo período marcado por uma política de estímulos à economia adoptada pelo banco central norte-americano, que tem contribuído para a valorização expressiva dos mercados accionistas.

Em Wall Street, as expectativas são mesmo de que a reunião desta quarta-feira marque a primeira de várias medidas de contenção da inflação a serem tomadas ao longo deste ano. Numa nota enviada aos clientes este fim-de-semana, citada pelo Financial Times, o Goldman Sachs indica que existe o “risco de que o Comité Federal do Mercado Livre opte por endurecer as políticas em todas as reuniões até que o cenário da inflação se altere”, o que significa que poderá aumentar os juros mais do que quatro vezes este ano.

É perante este cenário que as bolsas estão a derrapar na sessão desta segunda-feira. Na Europa, o índice de referência Stoxx 600, que reúne as 600 maiores cotadas europeias, está a cair em torno de 3,5% e negoceia em mínimos de três meses. Entre as principais praças europeias, o alemão DAX e o francês CAC 40 registam as quedas mais acentuadas, ambas superiores a 3,5%. Por cá, o PSI-20 segue a desvalorizar mais de 2% para mínimos de quase um mês.

Nos Estados Unidos, o cenário é idêntico. O índice tecnológico Nasdaq é o mais penalizado, ao recuar perto de 3%, numa altura em que as maiores empresas do sector estão a derrapar. A Tesla destaca-se, ao recuar mais de 6%, mas também a Alphabet (casa-mãe da Google) e a Apple estão a cair mais de 3%.

É a correcção depois de um período de ganhos expressivos por parte destas empresas. “As acções especulativas do sector tecnológico atingiram valorizações que não fazem sentido em qualquer ambiente de investimento”, refere o Morgan Stanley numa nota enviada aos clientes, também citado pelo Financial Times.

Já o índice referência norte-americano S&P 500 perde em torno de 2,6% para os valores mais baixos em sete meses, enquanto o industrial Dow Jones cai cerca de 2%.

O pessimismo estende-se aos mercados de matérias-primas e de divisas. O barril de petróleo, tanto o negociado em Londres (Brent), como o que está cotado em Nova Iorque, segue a desvalorizar mais de 2%. Fora dos mercados principais, a criptomoeda Bitcoin está em destaque ao registar uma queda superior a 3%, negociando agora na casa dos 34.350 dólares, o valor mais baixo desde Julho do ano passado.