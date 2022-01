Reino Unido acusa Rússia de ter um plano para instalar regime pró-Moscovo na Ucrânia

A notícia foi lançada na noite de sábado em Londres: o ministério dos Negócios Estrangeiros emitiu um comunicado dizendo que a Rússia tinha em marcha um plano para instalar na Ucrânia um regime controlado por si.

O plano nomeava um potencial candidato para ficar à frente desse governo, e outros responsáveis ucranianos que teriam ligações à Rússia – não sendo surpresa no caso desses, porque vivem já no país.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia já negou as alegações numa declaração no Twitter, dizendo que o anúncio britânico era a prova de que os países da NATO, “liderados pelos anglo-saxónicos”, estão a escalar a tensão.

A Rússia deslocou milhares de militares para junto da sua fronteira com a Ucrânia sem um motivo aparente e tanto Kiev como Washington acusam Moscovo de se preparar para invadir o país. A Rússia nega que tenha essa intenção. Conversações entre os chefes da diplomacia dos EUA e da Rússia terminaram sem grandes avanços, mas com promessa de nova tentativa de entendimento.

A falta de detalhes e o foco na figura de Ievhen Muraiev deixaram algumas dúvidas sobre a alegação britânica, segundo o semanário britânico The Observer.

Muraiev, que respondeu às alegações primeiro com uma montagem da sua cara num cartaz de James Bond, tem pontos de vista muito alinhados com os da Rússia no que diz respeito à situação na Ucrânia, segundo a agência Reuters. Considera os protestos na Maidan, que em 2014 derrubaram o chefe de governo pró-russo Viktor Ianukovitch, um golpe de Estado apoiado pelo Ocidente. Actualmente, é o dono de uma TV pró-russa.

Mas o antigo deputado ucraniano diz que “não tem muita lógica” que ele fosse apoiado por Moscovo, dizendo que está proibido de entrar na Rússia. “E mais, o dinheiro que a empresa do meu pai tem na Rússia foi confiscado.”

A menção de Muraiev causou estranheza mesmo dentro da Ucrânia, por se tratar de uma figura relativamente marginal, diz o Washington Post. Membro do Partido das Regiões de Ianukovitch e de outras facções políticas pró-russas que surgiram depois do fim do partido do antigo Presidente, Muraiev ainda chegou a entrar na corrida para as eleições de 2019, mas desistiu.

​O antigo porta-voz do MNE da Ucrânia Vasil Filipchuk disse ao Observer que as alegações eram “ridículas” porque não seria possível levar ao poder os actores pró-russos nem com eleições fraudulentas, e assim, apenas via esse cenário possível se antes houvesse uma invasão militar de larga escala que incluísse a ocupação de Kiev.

O Observer diz, no entanto, que vários analistas e especialistas em Rússia e Ucrânia no Reino Unido consideraram que o plano parecia plausível, mas que não tinha, ainda assim, nenhuma informação manifestamente nova.

A ideia da divulgação, segundo o diário norte-americano Washington Post, será expor potenciais planos russos para os tornar mais difíceis de concretizar, ou de invocarem legitimidade.

“Quando os russos tentarem isto e disserem ‘este é um movimento político ucraniano independente’, nós podemos dizer ‘não, isso não e verdade, isto é o trabalho dos vossos serviços secretos de que temos estado a falar”, disse um responsável sob anonimato ao jornal. “Expor o plano tira o elemento surpresa e reduz a possibilidade de sucesso se chegar a haver uma tentativa de o concretizar.”

Ainda há dois dias, os EUA acusaram responsáveis ucranianos – actuais e antigos – de preparar a chegada de um governo pró-russo a Kiev, e impuseram sanções ao grupo.