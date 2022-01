Milhares de alunos de novo sem aulas. Como é possível?

Entrámos no terceiro ano da pandemia. 2020. 2021. 2022. Ao fim deste tempo todo, e apesar de todas as promessas, as escolas públicas continuam totalmente impreparadas para lidar com os alunos confinados, e o caos está instalado graças à variante Ómicron: voltámos a ter milhares de jovens fechados em casa, infectados ou em isolamento, e sem acesso a aulas. Isto é um escândalo, que necessita de ser denunciado nos jornais e nas televisões.