O medo das sondagens, o remédio contra a austeridade e as pontes queimadas

Num dia de campanha a meio gás, já que sete dos nove líderes em campanha participaram, de manhã, no debate nas rádios, o PS voltou ao Alentejo onde já tinha estado na quarta-feira, enquanto o Bloco rumou ao Algarve onde aposta forte no eurodeputado José Gusmão para ali manter voltar a eleger um deputado. Já a CDU, no dia em que se soube que o secretário-geral Jerónimo de Sousa não regressará ao terreno no fim-de-semana como inicialmente previsto, mas apenas a meio da próxima semana, andou pela região Oeste com críticas reiteradas à intenção socialista de assegurar uma maioria absoluta.