Ex-gestor do Novo Banco critica tentativa de “saque” ao Fundo de Resolução

“Saque ao fundo”. É desta forma que Vítor Fernandes descreve uma tentativa da gestão de António Ramalho de imputar ao Fundo de Resolução o custo do desinvestimento da operação em Espanha, mesmo antes da sua venda, criticando-a por não ser ética, ainda que legal. Esta posição é destacada pelos investigadores do processo Cartão Vermelho que tem como alvo Luís Filipe Vieira, entre outros. A opinião é partilhada com um actual executivo do Novo Banco, Rui Fontes, que surge nas gravações a contrariar frontalmente essa perspectiva, defendendo a sua legitimidade.