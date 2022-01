Pandemia ameaça deixar cicatrizes nas crianças e jovens durante décadas

A perda nas aprendizagens das crianças foi substancial e o país não lhe está a dar a devida atenção, segundo Susana Peralta, co-autora do relatório Portugal – Balanço Social 2021 . Na leitura dos indicadores, a economista chama ainda a atenção para os jovens que a pandemia “chutou” para fora do mercado de trabalho.

As crianças e os jovens acabados de entrar no mercado de trabalho serão os grupos mais fustigados pela pandemia, a médio e longo prazo. As primeiras por causa das perdas nas aprendizagens, os segundos porque demorarão a recuperar do solavanco sofrido na sua inserção laboral. A conclusão é da economista Susana Peralta, co-autora do relatório Portugal – Balanço Social 2021, que traça o retrato do país após o primeiro ano da pandemia.