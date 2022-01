Monção com passadiços até aos “segredos” da Cascata do Fojo

“O ‘quadro’ da freguesia de Lara ‘pinta-se’ com belas plantações de vinho Alvarinho”. É assim que esta freguesia do concelho de Monção se apresenta, fazendo valer as suas maravilhas naturais e do engenho humano para orgulhar residentes e atrair visitantes.

As Cascatas do Fojo são consideradas ainda um segredo local. “Ainda em fase de descobrimento”, diz-se, elevando a atracção a “lugar paradisíaco”. E é fácil perceber porquê: a “água cai em cascata entre duas paredes rochosas, criando pequenas lagoas aprazíveis”. Já se vê que é cenário ideal para relaxar.

Agora, o “segredo” está, realmente, menos “segredo”. Por duas razões de uma penada só: ficou mais acessível porque ganhou passadiços, inaugurados a 13 de Janeiro, e, também por isso, anda nas bocas do mundo.

Foto Cascata do Fojo dr

A passagem é constituída por rampas, plataformas e escadas, “na sua maioria em madeira de pinho tratado”, como sublinha a autarquia em comunicado, e tem uma extensão de cerca de 350 metros.

As indicações são fáceis: é começar no lugar do Forno, onde, “junto a uma pequena represa, encontra a indicação do local"; basta depois seguir a levada que conduz às cascatas, havendo sinalização no sítio.