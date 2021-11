Uma espécie de ABC do Alvarinho por João Paulo Martins

Já houve um tempo em que combinar o que quer que fosse com João Paulo Martins (JPM) nos meses de Julho e Agosto era tarefa impossível porque Sua Eminência – no meio é tratado como o Papa – andaria pelo país a provar milhares de vinhos para o Vinhos de Portugal, um guia com seis mil notas de prova e que teve 23 edições. Uma pessoa tenta imaginar o que seria provar vinhos de manhã até ao final do dia e vai a correr para o frigorífico à procura de uma água com gás. De litro.