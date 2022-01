Teixeira dos Santos: são precisos mais de 290 anos para igualar produtividade da zona euro

O antigo ministro das Finanças Fernando Teixeira dos Santos estima que, mantendo as actuais condições, Portugal precisa de mais de 290 anos para igualar a média de produtividade da zona euro. Em entrevista à Lusa, a propósito do lançamento do livro “Mudam-se os tempos, mantêm-se os desafios” da Bertrand Editora, o antigo governante disse este sábado que “não há possibilidade” de melhorar o nível de vida dos portugueses se não melhorar a produtividade. “Não há outra via, não há outro caminho. Não tenhamos ilusões quanto a isto”, defendeu.