3,3 milhões de espectadores viram o duelo Costa vs Rio, que se torna o debate mais visto da TV portuguesa

O debate entre António Costa e Rui Rio transmitido na quinta-feira à noite foi seguido por 3,334 milhões de espectadores nos três canais de sinal aberto (RTP1, SIC e TVI) e nos canais de informação (SIC Notícias, CNN Portugal, RTP3 nas plataformas pagas e RTP3 na TDT). Este valor faz com que se torne no debate eleitoral mais visto da televisão portuguesa desde que há medição de audiências.

Até agora, o duelo mais visto tinha sido entre António Costa e Pedro Passos Coelho para as legislativas de 2015, que foi seguido por 3,302 milhões de pessoas.

Este debate entre António Costa e Rui Rio suscitou também mais interesse do que o de há dois anos e meio: teve mais 570 mil espectadores que o duelo entre os mesmos protagonistas para as eleições de 2019, que foi seguido por 2,76 milhões de pessoas.

Apesar de ter batido o recorde das audiências nos debates eleitorais, o programa desta quinta-feira continua aquém dos números do futebol: o programa mas visto da televisão portuguesa continua a ser o jogo entre Portugal e a Holanda, no Euro 2004, que foi visto, em média, por 3,792 milhões de espectadores em território nacional.

De acordo com dados da GfK analisados pela Marktest/MediaMonitor, o canal preferido para acompanhar o debate desta quinta-feira foi a SIC, com 1,234 milhões de espectadores (foi o programa mais visto do dia), seguido pela TVI, com 907.700, e depois pela RTP1, com 858.700 espectadores.

Nos canais de informação, 116.400 espectadores acompanharam o debate na SIC Notícias, 88.700 pela CNN Portugal e 79 mil na RTP3 (17.700 na RTP3 nas plataformas pagas; 61.300 na RTP3 através da TDT).

No total, o share acumulado dos três canais de sinal aberto e dos do cabo foi de 60,9%, o que significa que seis em cada dez pessoas que estavam a ver televisão durante o período que durou o debate, entre as 20h30 e as 21h47, tinham o televisor sintonizado no duelo entre os dois políticos.