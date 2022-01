Costa baixou o peso dos impostos no PIB em um ponto percentual?

Os candidatos do PS e do PSD a primeiro-ministro esgrimiram diversos números relativos à vida financeira do Estado, das famílias e das empresas. E a carga fiscal voltou a ser um dos temas a gerar opiniões divergentes.

A frase

"Durante os seis anos do meu Governo, o peso dos impostos no Produto Interno Bruto desceu um ponto percentual” António Costa, no frente-a-frente com Rui Rio

O contexto

Durante o debate da política económica, Costa e Rio defenderam as suas apostas em termos fiscais para famílias e empresas. E como já tem acontecido nos últimos anos, e também nesta fase de pré-campanha, o PSD critica a subida da carga fiscal. Costa tentou explicar, como sempre tem feito, que essa subida se deve ao aumento das contribuições para a Segurança Social, o que reflecte a criação de emprego. O candidato do PS frisou que a taxa de desemprego, nos seis anos em que liderou o Governo, desceu “para metade, de 12,5% para 6,1%”. Concluiu então que a carga fiscal “tem subido por boas razões: porque há mais emprego e melhores vencimentos”, depois de garantir que, nos seus mandatos, o peso dos impostos no PIB desceu um ponto percentual.

Os factos

De acordo com os dados oficiais, a carga fiscal em Portugal atingiu em 2020 o valor mais alto de 34,8% do PIB. Aquele indicador tem vindo a apresentar uma trajectória ascendente. Também é verdade que ele soma as receitas com impostos (directos e indirectos) e das contribuições sociais e que, tal como indica António Costa, estes componentes apresentam variações diferentes. Mas a afirmação que se pretende verificar é se, entre 2015 e 2021, o peso dos impostos no PIB baixou um ponto percentual (a Conta Geral do Estado de 2021 só será entregue em Maio, pelo que nem sequer é possível avaliar a afirmação em análise para os seis anos com base em números públicos). Segundo as contas nacionais (com base nos números da DGO, OCDE e INE), a receita com impostos (directos e indirectos) em percentagem do PIB era de 21,6% em 2015 e 21,4% em 2020. A diferença é, portanto, de -0,2%. Houve de facto uma descida mais acentuada do peso dos impostos directos, de rendimento e património, entre 2015 e 2020, mas não nos impostos indirectos, sobre a produção e a importação. No cômputo final, a diferença é menor do que a apontada por António Costa.

Em resumo

A afirmação de António Costa, de que o peso dos impostos no PIB baixou um ponto percentual nos seus seis anos de governo, é falsa. Para ser verdadeira, António Costa teria de ter especificado que o peso dos impostos sobre rendimento e património no PIB entre 2015 e 2019 (até antes da pandemia) baixou um ponto percentual.