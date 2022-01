TAP fecha negócio de manutenção no Brasil

A TAP anunciou esta quarta-feira que vai fechar as portas da TAP Manutenção e Engenharia Brasil (TAP ME, antiga VEM). Em comunicado, o grupo não adianta a data para o fim da empresa, referindo apenas que os serviços de manutenção de aeronaves já contratados “serão realizados normalmente” e depois de estarem concluídos é que se irá proceder ao seu encerramento.

De acordo com a TAP, esta medida “não interfere na operação de transporte aéreo de passageiros” entre Portugal e o Brasil, país que é a principal fonte de receitas externa. “O Brasil representa entre 25% e 30% da receita da companhia, que continua a aumentar a oferta naquele mercado, com presença em 11 capitais e expectativa de expansão dos voos semanais”, diz a TAP. Nada é dito no comunicado sobre o impacto da decisão ao nível dos trabalhadores e nas contas do grupo.

Em declarações à Lusa, a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, diz que esta “não é uma decisão fácil”. “Estamos a tentar fazer tudo para garantir que esta decisão e a sua implementação é feita respeitando os nossos trabalhadores, a experiência que eles têm em engenharia e toda a lealdade que têm para com a companhia”, afirmou a gestora. A TAP ME, refere Christine Ourmières-Widener, conta actualmente 500 trabalhadores, dos quais pouco menos de 400 estão no activo. Esta quarta-feira começam as negociações com os sindicatos.

A decisão, diz a TAP, enquadra-se no plano de negócios aprovado pela Comissão Europeia, que conduz à alienação de activos. “Tentámos vender, mas a indústria está a atravessar uma crise massiva”, disse a presidente executiva à Lusa, adiantando que foram feitas algumas tentativas de venda do negócio de manutenção no Brasil, no ano passado, “mas não foram bem-sucedidas”.

Em entrevista ao PÚBLICO, publicada a 24 de Dezembro, a gestora afirmou, sobre a venda de activos (Cateringpor e Groundforce, além da TAP ME), que alguns eram “mais fáceis de vender do que outros, devido à actual conjuntura do sector”. “O timing é importante para alguns activos, também não é bom vender durante uma crise e gostávamos que alguns melhorassem a sua performance. Uma das empresas está no Brasil, que é um mercado muito diferente, com regras distintas. Não nos comprometemos com um calendário específico, nem na forma como será feito”, referiu.