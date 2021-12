Governo injecta 1736 milhões no capital da TAP

O Governo aplicou mais 536 milhões de euros na TAP SA, através de um aumento de capital. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo Ministério da Finanças através de um comunicado, no qual acrescenta ainda que foi também convertido em capital da companhia aérea os 1200 milhões que tinham sido emprestados pelo Estado em 2020 na sequência dos primeiros impactos da pandemia de covid-19. Assim, a TAP teve um reforço de capital que totalizou os 1736 milhões de euros, passando o Estado a controlar 100% da companhia aérea (além dos 50% que detém na holding).

Sobre os 536 milhões de euros, as Finanças dizem que o valor “corresponde aos limites autorizados pela Comissão Europeia de 178,4 milhões, no âmbito das compensações covid e de 357,6 milhões previsto no plano de reestruturação para 2021, tendo em atenção a necessidade de compensar a empresa pela perda resultante do cancelamento da dívida da TAP SGPS”.

“Ao longo do ano de 2022, em função da evolução global do sector e do desempenho da companhia, nomeadamente dos indicadores previstos no plano de restruturação, poderão ser feitas novas injecções de capital, respeitando o limite máximo autorizado pela Comissão Europeia e de acordo com o plano de reestruturação para 2022”, refere o comunicado do Ministério das Finanças.

Em Maio deste ano, já tinham sido aplicados 462 milhões na transportadora aérea através de um aumento de capital, colocando 91,8% da empresa nas mãos do Estado por via da Direcção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF). Os restantes 8,2% ficaram com a TAP SGPS, o que, na prática, significou a diluição das posições dos privados, com destaque para Humberto Pedrosa (dono de 22,5% da holding, cabendo os outros 5% a trabalhadores/pequenos investidores), naquele é que o principal activo do grupo.

Somando os valores de apoio relativos a este ano, chega-se aos 998 milhões que já tinham sido anunciados, prevendo-se que o montante da ajuda pública em 2022 seja de 990 milhões.

O anúncio do reforço do Estado surge na sequência da aprovação do plano de reestruturação da TAP por parte da Comissão Europeia, anunciada no dia 21.

Bruxelas colocou algumas exigências para a concessão do apoio, como a venda activos considerados não estratégicos, como é o caso da unidade de manutenção no Brasil (ex-VEM, cronicamente deficitária), o catering (Cateringpor, detida a 51% pela TAP) e o handling, onde está presente através da Groundforce (detém 49,9% da empresa em processo de insolvência). Em paralelo, a TAP terá de ceder 18 slots diárias (faixas horárias para aterragens e descolagens de aviões) à concorrência, num processo que será gerido pela Comissão Europeia.