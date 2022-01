Rivoli celebra 90 anos com programação especial e grátis de 18 a 23 Janeiro

O Teatro Rivoli comemora a 20 de Janeiro o seu 90.º aniversário e oferece seis dias de programação especial, com dança, cinema, música e circo contemporâneo, em vários espaços culturais da cidade do Porto.

“São nove projectos idealizados, com 90 artistas e nove áreas de performance distintas, e uma edição especial dos cadernos 8.º e 9.º do Rivoli”, anunciou esta quarta-feira o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, na conferência de imprensa em que foi apresentada a programação especial de aniversário deste pólo do Teatro Municipal do Porto (TMP), que se estende dos dias 18 a 23 deste mês.

O director do TMP, Tiago Guedes, acrescentou que a programação dos 90 anos se fará apenas com artistas da cidade, por causa do contexto de pandemia e porque se pretende mostrar uma “cidade cultural”. “É uma ode aos artistas do Porto”, declarou, acrescentando que todos os projectos incluídos no programa se apresentarão em “estreia”.

A programação arranca no dia 18, pelas 19h30, nos Maus Hábitos, com a instalação Poromechanics, de Catarina Miranda. A sua colecção de vídeo-retratos de coreógrafos, apresentados como oráculos, em diálogo com uma escultura suspensa de uma baleia bicéfala, ficará patente até ao dia 23.

Outro dos destaques da programação é a peça 12 efeitos de luz, da companhia de teatro Palmilha Dentada, que se estreia esta quarta-feira, mas cuja apresentação se prolongará até ao aniversário do Rivoli, explicou Tiago Guedes.

Castor e Pollux – Considerate Lília, das irmãs Inês e Teia Campos, um espectáculo para crianças, de cariz biográfico, que parte da mitologia grega, cruzando dança, música e outras artes, terá estreia no Teatro Campo Alegre a 20 de Janeiro, pelas 14h30, repetindo-se depois nos dias 21, 22 e 23.

A Companhia Instável e o coreógrafo Helder Seabra apresentam por sua vez Lowlands, peça de dança para oito intérpretes em que o criador mergulha abaixo do nível do mar, guiando o público numa viagem através da “sala de espera mental” onde os pensamentos permanecem até conseguirem atrair o olhar do inconsciente. A estreia é no dia 21, no Rivoli, para maiores de seis anos.

Outros dos destaques apontados por Tiago Guedes é o espectáculo de circo contemporâneo Dual SIM, da companhia Erva Daninha, que se estreia no dia 20, às 14h30, no Salão Nobre do Teatro do Bolhão, com posteriores apresentações a 21, 22 e 23.

As Quintas de Leitura, com uma sessão intitulada No teu rosto começa a madrugada, também integram o programa do 90.º aniversário: serão duas apresentações, nos dias 19 e 20, pelas 22h, no Salão Ático do Coliseu do Porto. O lançamento de mais um volume duplo dos Cadernos do Rivoli, com 500 páginas e edição de Tiago Bartolomeu Costa, é outra das iniciativas programadas, bem como a estreia da performance Finissage, da dupla Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo.

Os 90 anos de Rivoli vão ainda ser assinalados com dois concertos dos HHY & The Kampala Unit, projecto do artista associado do TMP Jonathan Uliel Saldanha, que ocuparão o subpalco do Rivoli nos dias 21 e 22, pelas 23h.