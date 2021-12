Em 2022 o Teatro Municipal do Porto vai desbravar a obra de Phia Ménard e homenagear Raimund Hoghe

O Teatro Municipal do Porto (TMP) anunciou esta manhã a sua programação para a segunda parte da temporada 2021-2022, que assinalará já em Janeiro os 90 anos do Rivoli, com um programa que envolve nove projectos de artistas da cidade, e que no mês seguinte mergulhará no singular universo da artista multidisciplinar francesa Phia Ménard, fundadora da companhia Non Nova, com a estreia em Portugal de Maison Mère, primeira parte da trilogia Contes immoraux, e o regresso, após uma primeira passagem em 2019 pelo Festival de Almada, de Saison Sèche, espectáculo que aborda a violência contra as mulheres.