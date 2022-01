Distribuição saúda arranque dos saldos mas contesta limitação de pessoas nas lojas

O sector da grande distribuição ficou satisfeito com a confirmação do arranque dos saldos e das promoções, nas lojas físicas, a partir de segunda-feira, uma vez que as vendas com desconto já podiam ser feitas online.

“Era algo que estava previsto, mas a sua confirmação é positiva”, admitiu o Director-geral da Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED), considerando que se trata “de um período fundamental para os retalhistas”, nomeadamente pelo escoamento de colecções por parte do têxtil, ou de campanhas que já estavam decididas e que só agora podem ser postas em prática”.

Mas se primeiro destaque merece avaliação “positiva”, há outro que é considerado “absolutamente incompreensível”, nas palavras de Gonçalo Lobo Xavier. Trata-se da manutenção do actual rácio de pessoas por cinco metros quadrados, no interior dos estabelecimentos comerciais, actualmente de uma por cada metro quadrado. É um descontentamento que já vem há longos meses.

“Continua a ser absolutamente incompreensível, nesta altura, haver limite de acesso às lojas quando se demonstrou, mesmo neste período pós-natalício, que houve civismo por parte dos consumidores e houve organização por parte dos retalhistas, sem ajuntamentos dentro dos espaços comerciais”, referiu aquele responsável ao PÚBLICO, acrescentando que “o que se verificou foi, por causa dessas limitações, alguns ajuntamentos fora dos espaços comerciais”.

“Quando já demos provas de resiliência, de capacidade de manutenção da saúde pública, de protecção dos nossos colaboradores, insistir na limitação de rácios de pessoas em loja é insistir num sinal de medo que não faz qualquer sentido, penalizando uma actividade fundamental para a vida das pessoas e até para a saúde mental dos consumidores”, reforçou.

A terceira apreciação das medidas aprovadas esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, volta a ser positiva, nomeadamente a reaberturas das escolas, mas também “a clarificação” das regras da Direcção Geral de Saúde, relativamente às necessidades de isolamento de alunos e de cidadãos em geral. Trata-se de medidas “que têm consequências também no combate ao absentismo, que estava a atingir níveis muito preocupantes, nomeadamente pela necessidade de apoio a filhos que não podiam ficar em casa sozinhos”, referiu Lobo Xavier.

As alterações trazem ​“benefícios para a saúde mental dos portugueses, mas também para o equilíbrio entre a trabalho e saúde pública”, acrescentou.

Menor impacto no sector do retalho alimentar e especializado tem o alargamento do período de teletrabalho obrigatório até ao próximo dia 14 de Janeiro. Explica o director-geral da APED que nas empresas de distribuição, “há uma grande exigência de trabalho presencial”, sendo menor o que pode ser assegurado pelo teletrabalho. Considera, no entanto, “que tem havido um bocadinho de exagero nas intervenções do Governo nesta matéria”.