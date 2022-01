Aumento de casos de covid-19 está a fechar ou a limitar lojas e restaurantes

Alguns estabelecimentos mais pequenos, especialmente na área da restauração, estão a encerrar por falta de trabalhadores disponíveis para assegurar o seu funcionamento, devido ao aumento do número de infectados com o coronavírus SARS-CoV-2 ou à necessidade de cumprimento de períodos de isolamento. Num número significativo de casos, tem-se recorrido ao prolongamento do horário de trabalho dos colaboradores disponíveis, adiantou ao PÚBLICO o presidente da Confederação do Comércio e Serviços (CCP).

João Vieira Lopes admite que, se o número de infectados continuar a aumentar, “a situação vai agravar-se, especialmente no comércio e serviços com atendimento presencial”.

A redução do tempo de isolamento - ou mesmo a não exigência de isolamento para contacto de alto risco - como é proposta pelo Grupo de Apoio Técnico à Implementação das Políticas de Saúde (GAPS), noticiada pelo PÚBLICO na edição desta terça-feira, adoptada em alguns países europeus ou na ilha da Madeira, seria positiva para a actividade económica, mas ainda assim a posição da CCP é cautelosa.

“Para nós, um período de isolamento mais reduzido era melhor, porque há mais clientes e utentes na rua, e menos problemas de quadro de pessoal para o atendimento, mas é preciso que tenha suporte em termos de saúde pública” refere.

As conclusões que saírem da reunião no Infarmed desta quarta-feira, em que participam especialistas, políticos e associações empresariais, incluindo a CCP, terão seguramente impacto na actividade económica, numa altura em que “a recuperação que se iniciou no segundo semestre do ano passado acabou por ficar aquém das expectativas neste final de ano e, provavelmente, neste início de ano também”, avança Vieira Lopes.

Para além do aumento de casos de infecções, o responsável destaca como razões para a recente actividade económica, a obrigatoriedade do teletrabalho e o adiamento das vendas em saldo e em promoção.

Centros comerciais no limite

Com horários de funcionamento alargados, os lojistas dos centros comerciais estão também a sofrer uma forte redução de recursos humanos devido ao aumento de infectados com o coronavírus SARS-CoV-2. “Estão no limite”, admite Rodrigo Moita de Deus, presidente executivo (CEO) da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), que diz desconhecer a existência de alguma loja encerrada devido a esse facto. Até agora, a solução tem passado pela melhor gestão dos trabalhadores disponíveis.

Se o cenário de infecções se agravar, e se não forem tomadas medidas que possam reduzir o período de isolamento, o CEO da APCC disse ao PÚBLICO que, “seguramente, se verificarão dificuldades acrescidas para o normal funcionamento de alguns estabelecimentos”.

Para além da ausência de trabalhadores, Rodrigo Moita de Deus refere que não têm sido visíveis dificuldades nas cadeias de abastecimento, lembrando que esse impacto pode sido atenuado pelo facto de as lojas terem criado stocks antes do Natal, e de as compras actuais serem mais reduzidas, tendo em conta o adiamento do período de saldos, que está previsto iniciar-se a partir do próximo dia 9 de Janeiro.

Apesar do adiamento dos habituais saldos de Inverno, os centros comerciais têm registado uma grande afluência de pessoas, inclusive crianças, que não têm aulas esta semana. Mesmo assim, o CEO da APCC assegura que a afluência tem sido menor do que em outros períodos de saldos. Referiu, no entanto, que não dispõe, actualmente, de dados para quantificar essa quebra.

João Vieira Lopes, presidente da CCP, confirma a elevada afluência aos centros comerciais, mas avança que o volume de vendas registado é significativamente menor. “Muitas pessoas vão apenas ver ou escolher o que pretendem comprar quando começarem os saldos”, adiantou.