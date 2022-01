Costa Pina deixa administração da Galp

A comissão executiva da Galp voltou a mudar de figurino, desta vez com a renúncia do administrador Carlos Costa Pina.

A renúncia ao cargo do ex-secretário de Estado do Tesouro, que estava na equipa de gestão executiva da Galp desde 2012, tem efeitos a partir desta quarta-feira, anunciou a empresa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A saída de Costa Pina dá-se menos de um mês depois de ter sido acusado pelo Ministério Público, juntamente com outro ex-secretário de Estado do Governo de José Sócrates, Paulo Campos, de alegadamente ter prejudicado o Estado na negociação das parcerias público-privadas (PPP) para construção de algumas auto-estradas.

O ex-secretário de Estado das Obras Públicas Paulo Campos foi acusado de dez crimes de participação económica em negócio (um crime punido com pena de prisão até cinco anos), cinco dos quais são imputados igualmente a Costa Pina, em co-autoria. Em causa estão negociações ocorridas em 2009 e 2010.

O gestor, que tinha neste momento o pelouro dos assuntos corporativos, teve várias pastas durante o seu percurso na Galp, “como a inovação, biocombustíveis, novas energias e negócios de infra-estrutura [gás natural]”.

A partir de agora, as suas responsabilidades executivas serão “assumidas pelos demais membros da comissão executiva”, explica a Galp.

Apenas uma semana antes de ser conhecida a decisão do Ministério Público, Costa Pina havia sido o administrador escolhido pela Galp para apresentar ao Governo os grandes planos de investimento da petrolífera na cadeia de valor das baterias de lítio e em hidrogénio limpo, que concorrem a subsídios do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Na hora da despedida, a presidente da administração da Galp, Paula Amorim agradeceu “todo o trabalho”, reconhecendo que “Carlos foi um activo importante para a Galp durante mais de nove anos”.

Também o presidente executivo da empresa, Andy Brown, que chegou à Galp em Fevereiro do ano passado, agradeceu o “profissionalismo e compromisso com a empresa” e reconheceu ao ex-administrador “um papel importante no percurso da Galp para uma organização mais sustentável.”