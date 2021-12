Galp quer juntar o lítio ao petróleo em Sines

Depois da saída de Matosinhos, Galp concentra actividade industrial no litoral alentejano e prepara instalação de refinaria de lítio em Sines, onde também será produzido hidrogénio verde em larga escala.

Além do petróleo, a Galp quer passar a refinar lítio em Sines. A cidade alentejana será o coração da actividade industrial da Galp, que lidera um consórcio de empresas interessadas em investir cerca de 980 milhões de euros num projecto destinado a instalar em Portugal uma cadeia de valor das baterias de lítio, que incluirá “extracção, refinação, produção de cátodo, células, assemblagem de baterias e reciclagem de baterias”.

Assim, neste plano, inclui-se a instalação em Sines de uma “refinaria sustentável de processamento de lítio”, com capacidade de produzir “entre 25 a 35 mil toneladas por ano de lítio refinado de elevada qualidade”.

Esse é um dos pilares da Agenda CVB – Cadeia de Valor das Baterias de Lítio, um dos 64 projectos pré-qualificados no âmbito das agendas mobilizadoras de inovação empresarial financiadas pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), que serão apresentados publicamente pelos seus promotores ao Governo, entre hoje e amanhã.

A Petrogal (grupo Galp) lidera assim um consórcio que inclui a Savannah (responsável pela extracção do lítio na mina do Barroso, em Boticas) e que pretende aceder a 22,14 milhões de euros do PRR.

De forma a concretizar este projecto, a Galp e os seus parceiros (16 entidades no total, entre as quais diversas universidades, centros de investigação e empresas do sector químico) definiram vários objectivos estratégicos.

Entre eles: estabelecer uma operação mineira “que produza entre 170 a 200 mil toneladas por ano de espodumena”; instalar uma refinaria que produza entre 25 a 35 mil toneladas por ano de lítio refinado de elevada qualidade (battery grade), suficiente para a produção de mais de 1 milhão de veículos eléctricos por ano na UE” e “potenciar a assemblagem e reciclagem de baterias de lítio em Portugal, assim como produção de cátodos e células através de R&D.

As entidades do consórcio também querem “desenvolver processos de valorização e reutilização noutras indústrias dos subprodutos da refinaria, promovendo a economia circular”; “promover o desenvolvimento de competências e qualificação específicas da cadeia de valor de baterias” e “melhorar a eficiência, sustentabilidade e qualidade do produto da cadeia de valor do lítio através de I&D”, lê-se na informação disponibilizada pelo IAPMEI.

Com este projecto, o consórcio diz-se capaz de preencher uma “lacuna crítica na cadeia de valor europeia de baterias”, que permita reduzir a dependência dos produtores europeus de fornecedores externos, como a China.

Hub regional de energia verde

Mas os planos de investimento da Galp para Sines, a concorrer a verbas do PRR, não ficam por aqui. Noutro consórcio, desta vez dedicado ao hidrogénio limpo, estima-se um investimento de 722 milhões de euros, com pedido de apoio de 11,4 milhões de euros.

Com este projecto pré-qualificado para aceder às verbas do PRR, a Galp e outras dez entidades ambicionam construir em Sines um centro de produção de hidrogénio verde que contribua para a criação de combustíveis sintéticos e descarbonizados. A cidade do distrito de Setúbal, onde se quer criar o Green Energy Park, será o palco da maior parte dos investimentos, embora se preveja a constituição de “um pólo na Figueira da Foz”.

“O complexo industrial de Sines foi escolhido para a implementação destes projectos, porque a região tem um conjunto de infra-estruturas e condições endógenas ímpares para se tornar um hub regional de produção de energia verde”, explica a ficha do projecto.

A Galp e os seus parceiros (entre os quais a Navigator) querem usar energia solar e eólica para a produção de hidrogénio verde. Prevêem a instalação de um electrolisador de 100 megawatts (MW) que irá gerar dez mil toneladas de hidrogénio renovável, “estando o offtake [consumo] garantido pelos demais projectos, numa lógica de complementaridade”.

Assim, o projecto inclui a instalação de uma “fábrica de combustíveis sintéticos renováveis e reciclados para a produção de etanol sintético à escala comercial a partir da fracção não reciclável dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU’s) e de Biomassa Florestal Residual (BFR), sustentável e certificada”.

Numa outra “unidade industrial inovadora, apoiada na tecnologia desenvolvida pela LanzaJet”, o consórcio quer produzir jet e diesel sintético reciclado e avançado e e-kerosene a partir desse etanol sintético.

Também se contempla uma refinaria para a produção de “bioetanol avançado à escala comercial produzido a partir de resíduos lenho-celulósicos: casca de eucalipto, detrito da indústria da pasta de papel, e biomassa florestal residual, certificada, obtida da gestão sustentável da floresta”.

Além disso, o consórcio quer desenvolver uma rede-piloto de postos de abastecimento de hidrogénio para a mobilidade terrestre de parte da produção do hidrogénio verde.