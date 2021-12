Dois ex-secretários de Estado de Sócrates acusados no caso das PPP

O Ministério Público acusou três pessoas no caso das parcerias público-privadas (PPP) rodoviárias, que começou a ser investigado em 2012, entre elas dois ex-secretários de Estado dos Governos liderados por José Sócrates. Tratam-se do antigo secretário de Estado das Obras Públicas, Paulo Campos, e do ex-secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Carlos Costa Pina, actualmente administrador executivo da Galp. O terceiro acusado é Rui Manteigas, ex-administrador da Estradas de Portugal. A informação foi avançada pelo Observador e confirmada pelo PÚBLICO.

Entretanto, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) publicou uma nota no site, onde explica que os três acusados foram todos acusados de participação económica em negócio, um crime punido com pena de prisão até cinco anos. Paulo Campos foi acusado de dez crimes de participação económica em negócio, cinco dos quais são imputados igualmente a Costa Pina, em co-autoria, na formulação prevista pela lei que prevê os crimes da responsabilidade de titulares de cargos políticos. Já Rui Manteigas está acusado do ilícito com o mesmo nome, mas previsto no Código Penal. Uma das diferenças entre os dois diplomas é que o que se aplica aos antigos governantes prevê a punição “com prisão até cinco anos e multa de 50 a 100 dias”, uma sanção pecuniária que não está prevista na lei penal.

A investigação, especifica a nota do DCIAP, debruçou-se sobre a forma como foram alterados os contratos de concessão celebrados com o Grupo Ascendi, com a introdução de portagens nas ex-SCUT (Costa de Prata, Grande Porto e Beira Litoral e Alta) e a renegociação de 2010 das concessões portajadas do Norte e da Grande Lisboa. Igualmente alvo de escrutínio estiveram os contratos de subconcessão celebrados, entre 2009 e 2010, pela EP - Estradas de Portugal, com as subconcessionárias do Algarve Litoral, Transmontana, do Douro Interior, do Baixo Alentejo e do Litoral Oeste.