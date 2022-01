Das bancadas, uma fã de hóquei no gelo detectou um sinal suspeito a um técnico. E salvou-lhe a vida

“O sinal na parte de trás do pescoço é possivelmente canceroso. Por favor, vá ao médico.” O recado, escrito num telemóvel que uma fã encostou ao acrílico que separa o campo de hóquei no gelo dos Seattle Kraken das bancadas, apanhou Brian “Red” Hamilton, que supervisiona o equipamento dos Vancouver Canucks, de surpresa. Mas o técnico não ignorou as palavras e, quase quatro meses depois, pôde agradecer a Nadia Popovici, de 22 anos, por lhe ter salvado a vida. "As palavras [que ouvi] da boca do médico foram que se eu tivesse ignorado isto daqui a quatro ou cinco anos não estaria aqui”, sublinhou Hamilton durante uma conferência de imprensa.