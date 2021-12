Baixas de tripulantes ligadas à covid-19 levam TAP a cancelar voos

Operação da companhia aérea está ser afectada pelo que diz ser um “pico” de baixas de tripulantes que é “maioritariamente” explicado com a covid-19. Só esta segunda-feira há o registo de 11 cancelamentos de partidas do aeroporto de Lisboa e quatro do Porto.

A TAP tem cancelado vários voos, algo que a companhia aérea justifica pelo facto de estar “a ajustar a operação para fazer face a um ‘pico’ de baixas de tripulantes (maioritariamente devido à covid)”.

Segundo afirmou ao PÚBLICO fonte oficial da companhia aérea, os passageiros afectados estão a ser “acomodados noutros voos da companhia ou de companhias parceiras”, conforme as regras em vigor.

A TAP não refere o número de voos cancelados, mas, de acordo com as informações recolhidas através do site da ANA - Aeroportos de Portugal, esta segunda-feira registam-se pelo menos 11 cancelamentos de partidas de Lisboa (para cidades como Porto, Funchal, Paris, Dublin, Londres, Amesterdão e Milão, o que equivale a cerca de 9% do total da companhia.

Nas chegadas, também a Easyjet e a SATA foram afectadas, cada uma com um voo.

No caso do Porto, há o registo de quatro cancelamentos de partidas (dois voos para Lisboa, um para Milão e outro para Amesterdão), o que representa 16% do total da companhia a partir desta cidade. No domingo, o cenário foi muito semelhante, com a TAP a registar 12 cancelamentos a partir de Lisboa.

Esta segunda-feira de manhã, a France Press dava conta, citando dados da Flightware, de mais de 2100 voos cancelados, num contexto de propagação da covid-19 por via da variante Ómicron. As perturbações ocorreram principalmente na China, EUA, Austrália e Indonésia. Além da covid-19, alguns dos cancelamentos também podem ser atribuídos ao encerramento de fronteiras e a condições meteorológicas adversas.

No fim-de-semana do Natal foram cancelados 8000 voos a nível global, sendo esperados já 800 na terça-feira. Na sexta-feira, de acordo com o Financial Times, as norte-americanas Delta e United Airlines cancelaram 135 e 120 voos, respectivamente. Com Lusa