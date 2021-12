Do “cheque em branco” à dissolução: Marcelo no centro do sistema

Reeleito em Janeiro com 60,66% dos votos, menos oito décimas do que o valor total da abstenção, Marcelo Rebelo de Sousa entrou no segundo mandato avisando como interpretava a terceira maior votação no Presidente da República, depois de Mário Soares em 1991 e Ramalho Eanes em 1976: não era um “cheque em branco”. Na noite da vitória, afirmou que o grande objectivo que entendia estar por trás da confiança dos portugueses era a reconstrução do país após a pandemia. O que, subentende-se, seria o que ele entendesse, em cada momento, servir melhor esse propósito.