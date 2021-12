Isabel II decidiu passar o Natal em Windsor e não viajar para Sandringham

Palácio de Buckingham anuncia a decisão da rainha para as festas deste ano. Tal como no ano passado a família não se reúne na propriedade que fica na região de Norfolk.

A rainha Isabel II decidiu que não vai abandonar o castelo de Windsor neste Natal. Tradicionalmente, a monarca britânica passa as festas em Sandringham, mas dada a situação pandémica no Reino Unido, a opção é permanecer em Windsor, anunciou o Palácio de Buckingham.

“A decisão foi pessoal, tomada após consideração cuidadosa e reflecte uma abordagem de precaução”, disse fonte de Buckingham. “Haverá uma visita da família a Windsor durante o período de Natal e todas as directrizes serão respeitadas”, acrescentou. Recorde-se que o Reino Unido tem registado um dos maiores aumentos dos casos diários de coronavírus desde o início da pandemia, nomeadamente da nova variante Ómicron.

Há um ano, a rainha Isabel II e o seu marido, o príncipe Filipe — que morreu em Abril, aos 99 anos —, mantiveram-se afastados de qualquer possibilidade de infecção, ao permanecerem no castelo de Windsor, em Berkshire, praticamente sem visitas, durante as festividades. Então, também foi decidido não fazer a tradicional reunião familiar em Sandringham. Antes da pandemia, a família real reunia-se nesta propriedade no leste de Inglaterra, onde, no dia de Natal, era vista na pequena igreja da região, para assistir às celebrações do dia.

A semana passada, também por precaução, a rainha, que fará 95 anos em Abril, cancelou o almoço de família, que costuma realizar-se antes do Natal, já que os casos de covid-19 aumentaram na Grã-Bretanha, anunciou uma fonte do Palácio de Buckingham. “A decisão é por precaução, pois poderia pôr em risco os encontros de Natal de muitas pessoas, se fosse por diante”, justificou a mesma fonte. “Embora se lamente ter sido cancelado, há uma crença de que é a coisa certa a fazer para todos”, acrescentou.

No dia 25 de Dezembro, como é tradição, a rainha dirigir-se-á aos britânicos no seu discurso de Natal que será às 15h, e vai para o ar em simultâneo na BBC One, ITV, Sky One e Sky News. A mensagem também pode ser ouvida na BBC Radio Four e vai ficar disponível no iPlayer da BBC. Desta vez, não será emitida a partir da propriedade de Sandringham, em Norfolk.