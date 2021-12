Isabel II cancela o almoço antes do Natal devido ao aumento de casos de covid

Depois de a Grã-Bretanha ter registado o maior aumento dos casos diários de coronavírus desde o início da pandemia, esta quarta-feira, as autoridades apelaram a que as pessoas não se encontrem.

Isabel II cancelou o almoço de família, antes do Natal, como precaução, enquanto os casos de covid-19 aumentam na Grã-Bretanha, anunciou uma fonte do Palácio de Buckingham.

“A decisão é por precaução, pois poderia colocar em risco as combinações de Natal de muitas pessoas, se fosse por diante”, justificou. “Embora se lamente ter sido cancelado, há uma crença de que é a coisa certa a fazer para todos”, acrescentou.

A monarca britânica de 95 anos passou a maior parte da pandemia no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, viu, em Abril, o marido, o príncipe Filipe, morrer após mais de sete décadas de casamento. Há um ano, o casal passou o Natal em Windsor, isolados, enquanto todos os outros membros também passaram nas suas casas: Carlos e Camila estiveram em Gloucestershire, enquanto William e Kate optaram por levar os três filhos a passar o Natal com a família Middleton, em Berkshire; e Harry e Meghan ficaram na Califórnia com o filho Archie.

Em meados de Outubro, a saúde da rainha inspirou cuidados quando, depois de uma passagem pelo hospital, onde ficou internada durante uma noite, cancelou a viagem à Irlanda do Norte, não compareceu na COP26, em Glasgow, e, pela primeira vez, em 69 anos de reinado, faltou à cerimónia do Domingo da Memória, que assinala a contribuição dos militares britânicos e dos restantes países da Commonwealth nas duas guerras mundiais e conflitos posteriores. Contudo, quase um mês depois, Isabel II voltou ao activo. Nesta quarta-feira recebeu em Windsor o sultão de Omã, Haitham bin Tariq, mantendo os seus deveres reais.