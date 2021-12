Extraditar ou não extraditar eis a questão...

Enquanto os portugueses acompanham as peripécias de um caso de extradição de um ex-banqueiro em solo sul-africano, em Londres, um outro caso aproxima-se do seu trágico epílogo. Julian Assange, o mais destacado fundador do site Wikileaks que vira, no passado dia 4 de Janeiro do corrente ano, em Inglaterra, rejeitado, pela juíza Vanessa Baraister, o pedido da sua extradição para os EUA, viu agora, na passada sexta-feira, revogada essa decisão por um tribunal superior.