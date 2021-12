O Porto celebra os 80 anos do Coliseu, Setúbal abre o Convento de Jesus a visita especial, Viana do Alentejo prova os Sabores do Porco, Sintra entra em Periferias, Marvão vai à caça, Cabeça veste o fato de Aldeia Natal e Vila Real de Santo António mostra o seu Presépio Gigante.