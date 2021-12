Fãs criticam Ben Affleck por ter dito que ainda beberia se continuasse casado com Jennifer Garner

Dois dias depois de ter dito que “provavelmente ainda estaria a beber” se continuasse casado com Jennifer Garner, Ben Affleck veio a público esclarecer a expressão, que acredita ter sido mal interpretada. O actor voltou a abordar o assunto esta quarta-feira, no Jimmy Kimmel Live!, onde garantiu que não falou mal da mãe dos seus filhos. Nas redes sociais, multiplicam-se as críticas à estrela de Batman. “Ben Affleck nunca mereceu Jennifer Garner e tem passado os últimos 17 anos a provar isso mesmo”, escreveu uma utilizadora no Twitter.

Garner e Affleck foram casados durante uma década, entre 2005 e 2015, e têm três filhos: Violet, 16 anos; Seraphina de 12; e Samuel com nove. Foi em nome dos filhos que o actor quis esclarecer o que disse no início desta semana, no programa norte-americano de rádio The Howard Stern Show, ao afirmar que o espoletar do consumo excessivo do álcool teriam sido os problemas no casamento. “Jamais quero que os meus filhos pensem que eu falaria mal da mãe deles”, defendeu-se, em conversa com Jimmy Kimmel.

O também produtor de cinema confessou não se ter apercebido da forma como os seus comentários podiam ser interpretados e garante que a mensagem passada foi “precisamente o oposto daquilo que pretendia”, ao focarem-se apenas numa parte do seu discurso. E explicou: “Estava a dizer o quanto respeito tínhamos um pelo outro, o quanto nos importávamos um com o outro e com os nossos filhos, que vêm sempre em primeiro lugar. Disseram que culpei a minha ex-mulher pelo meu alcoolismo.” A parte da entrevista que ganhou atenção mediática, lamentou, fê-lo parecer “um homem insensível e estúpido”.

Ben Affleck talking about how media twisted his words in that Howard Stern interview. #JimmyKimmelLive pic.twitter.com/FGZHZaavx5 — bennifer tea (@jloaffleck) December 16, 2021

Ben Affleck garante não ter problemas em fazer manchetes na comunicação social ou em ser transformado em memes, uma imagem que se torna viral na Internet, mas, no que toca à família, tem de “traçar uma linha e ser claro”. E terminou, ainda sobre o mesmo tema: “Não é verdade. Não acredito nisso [que a culpada da dependência seja Jennifer Garner].”

Na entrevista a Howard Stern, o actor falou abertamente sobre a dependência e recordou o que levou a várias recaídas, nomeadamente o casamento: “Pensava ‘não posso sair por causa dos meus filhos, mas não estou feliz, o que posso fazer?’ O que fiz foi beber uma garrafa de uísque e adormecer no sofá, o que acabou por não ser a solução.” Ele e a ex-mulher tinham feito de tudo o que podiam para salvar o casamento, mas todos os esforços se revelaram insuficientes, assegurou. E acrescentou: “Tivemos um casamento que não funcionou, isso acontece, com alguém que adoro e respeito, mas com quem não deveria estar casado mais tempo. Em última instância, tentámos. Tentámos porque tínhamos filhos. Ambos sentimos que não queríamos que este fosse o exemplo que os nossos filhos vissem de um casamento.”

O alcoolismo levou-o a fazer tratamentos várias vezes, ainda antes de se casar com Garner. Em 2018, quando o processo de divórcio já tinha sido dado como concluído, foi a ex-mulher a levá-lo à clínica de reabilitação — um acontecimento que os fãs recordaram nas redes sociais, a propósito das afirmações do actor que se dizia “encurralado” na relação. “Imploro, mais uma vez, a Ben Affeck que pare de falar sobre Jennifer Garner”, escreveu uma utilizadora no Twitter.

Ben Affleck shouldn’t talk shit about Jennifer. I seem to remember even after their split how she drove him to rehab and even stopped at Jack in the Box for him on the way there. pic.twitter.com/0zN5umagBw — Ryan Bailey (@ryanbailey25) December 15, 2021

Outros fãs assumem uma postura humorística sobre o tema. “O Ben Affleck também culpa Jennifer Garner pela tatuagem hedionda que tem nas costas?”, pode ler-se. E uma utilizadora recorda uma questão importante sobre a dependência: “Ninguém pode ser culpado pelo alcoolismo de outra pessoa.”

PSA: no one is to blame for another person's alcoholism.



Also, fuck Ben Affleck. — Dr. Tara C. Smith (@aetiology) December 15, 2021

Does Ben Affleck blame Jennifer Garner for this hideous back tattoo as well? pic.twitter.com/w9w4HCJdpd — Meredith Lee (@meralee727) December 15, 2021

Depois da conversa com Jimmy Kimmel, Ben Affleck foi fotografado a sair do estúdio com Jennifer Lopez — os dois estão novamente juntos, depois de duas décadas separados. O par conheceu-se, em 2002, durante as filmagens de Duro Amor, a comédia de Martin Brest que chegou às salas um ano depois. A química entre os dois acabaria por invadir a vida real, e a actriz optaria pelo divórcio de Cris Judd. Ficaram noivos, mas, um ano depois, terminariam a relação, atribuindo a culpa à exposição mediática. A nova relação foi assumida com uma fotografia de um beijo apaixonado entre os dois, partilhada pela cantora de On The Floor, nas redes sociais.