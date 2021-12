Ben Affleck confessou que teria continuado a beber se ficasse casado com Jennifer Garner

A dupla de actores foi casada entre 2005 e 2015 e têm três filhos. Affleck admitiu, no programa norte-americano de rádio “The Howard Stern Show”, que se sentia “encurralado” no casamento.

Ben Affleck voltou a falar abertamente sobre o alcoolismo, que o levou várias vezes a fazer tratamento. No início desta semana, o actor confessou, no programa norte-americano de rádio “The Howard Stern Show”, que teria continuado a beber caso ficasse casado com a actriz Jennifer Garner, mãe dos seus três filhos. “Provavelmente ainda estaria a beber. É parte do motivo porque comecei a beber… porque estava encurralado”, contou.

Garner e Affleck foram casados durante uma década, entre 2005 e 2015, e têm três filhos: Violet, com 16 anos; Seraphina de 12; e Samuel com nove. Os problemas no casamento terão sido o espoletar do consumo excesso do álcool e consequente dependência, relatou a estrela de Batman. “Pensava ‘não posso sair por causa dos meus filhos, mas não estou feliz, o que posso fazer?’ O que fiz foi beber uma garrafa de uísque e adormecer no sofá, o que acabou por não ser a solução”, recordou.

O alcoolismo levou Ben Affleck a fazer tratamentos para a dependência várias vezes, incluindo em 2001 (ainda antes de se casar com Jennifer Garner), 2017 e 2018, quando o processo de divórcio foi dado como concluído. Em 2017, partilhou um testemunho no Facebook, onde prometia que se queria tornar “um pai melhor” e agradecia à ex-mulher por todo o apoio. “Quero que os meus filhos saibam que não há vergonha em pedir ajuda quando é preciso, e para se ser um forte apoio quando alguém precisa da nossa ajuda mas tem medo de dar o primeiro passo”, escreveu então.

Na mesma entrevista a Howard Stern, Affleck assegurou que ele e a ex-mulher tinham feito de tudo o que podiam para salvar o casamento, mas todos os esforços se revelaram insuficientes. “A verdade é que, levamos o nosso tempo, e tomamos a decisão [de nos separarmos]… Crescemos em direcções opostas”, analisou. E acrescentou, em jeito de reflexão: “Tivemos um casamento que não funcionou, isso acontece, com alguém que adoro e respeito, mas com quem não deveria estar casado mais tempo. Em última instância, tentamos. Tentamos porque tínhamos filhos. Ambos sentimos que não queríamos que este fosse o exemplo que os nossos filhos vissem de um casamento.”

Alcoólicos Anónimos www.aaportugal.org Telf.: +351 217 162 969

Ainda que o divórcio tivesse sido demorado — à semelhança de o que acontece com tantas outras figuras públicas — o ex-casal parece dar-se bem hoje, sobretudo graças aos filhos. No último Halloween, de acordo com a revista People, Ben Affleck e Jennifer Lopez juntaram-se a Jennifer Garner para a tradição do “doce ou travessura” com as crianças.

Affleck e Lopez estão novamente juntos, depois de duas décadas separados — estiveram noivos em 2003. O par conheceu-se, em 2002, durante as filmagens de Duro Amor, a comédia de Martin Brest que chegou às salas um ano depois. A química entre os dois acabaria por invadir a vida real, e a actriz optaria pelo divórcio de Cris Judd. Um ano depois, terminariam a relação, atribuindo a culpa à exposição mediática. A nova relação foi assumida com uma fotografia de um beijo apaixonado entre os dois, partilhada pela cantora de On The Floor, nas redes sociais.