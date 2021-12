Rota fluvial luso-espanhola: começam os passeios de barco entre Alto Minho e Galiza

Os passeios de barco no troço internacional do rio Minho, ligando as eurocidades Monção e Salvaterra de Miño e Valença a Tui, começam no final da próxima semana para promover o património natural, cultural e etnográfico.

Os passeios turísticos de barco pela rota fluvial do rio Minho pretendem ser parte da animação da época natalícia e deverão prolongar-se até aos Reis (6 de Janeiro), com viagens diárias, adiantou a autarquia de Monção à Lusa.

A partir dessa altura, “os passeios realizar-se-ão aos fins-de-semana, sendo que em épocas festivas, a embarcação voltará a operar diariamente”.

A estreia destes percursos turísticos esteve inicialmente prevista para o Verão, mas a pandemia de covid-19 acabou por atrasar o arranque da iniciativa que envolve os quatro municípios ribeirinhos que integram o projecto “Rio Minho: Um Destino Navegável”, financiado pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha - Portugal (POCTEP).

A embarcação que percorrerá a rota fluvial tem capacidade para 20 lugares, mas transportará 15 pessoas para cumprir as regras de prevenção da covid-19, determinadas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Os passeios de barco “para grupos de pessoas implicam reservas no sítio na Internet do operador turístico escolhido pelas autarquias para garantir a animação turística do percurso”. O percurso prevê paragem em cada um dos quatro municípios para visitas guiadas ao património natural, cultural e etnográfico.

Já para um passeio de barco com durante de uma hora, os interessados poderão inscrever-se na hora, ou no cais de Salvaterra do Miño, ou em Vigo, onde a embarcação estará atracada.

A rota fluvial será apresentada oficialmente esta sexta-feira no Cais de Salvaterra de Miño, na Galiza e, segundo a câmara de Monção, o principal objectivo é “posicionar o rio Minho como um destino turístico único e diferenciador”.

“Rio Minho: Um Destino Navegável” “contribuirá para cimentar o conceito Visit Rio Minho, através do reforço do posicionamento da região no mercado nacional e internacional, assegurando, com isso, uma vantagem competitiva em relação a outros destinos”.

Promover o valor natural e paisagístico do corredor ambiental do rio internacional Minho, uma área classificada como Sítio de Importância Comunitária da Rede Natura 2000 nos dois lados da fronteira, e implementar acções de recuperação, uso sustentável e compartilhado daquele curso internacional de águas são outras das apostas.

O projecto também pretende “aumentar a relação da população com as áreas ribeirinhas e os ecossistemas associados e conscientizar a comunidade local para a necessidade da sua conservação e valorização”.

A iniciativa conta também com a participação da Agência Galega de Turismo, a Direcção-Geral do Património Natural da Xunta de Galiza e o Turismo do Porto e Norte de Portugal,