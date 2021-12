Não dormir bem na infância deixa uma “cicatriz” para a vida

Quem procurar a cardiopneumologista Andreia Neves em busca de dicas e estratégias milagrosas para pôr bebés e crianças a dormir acabará, com toda a certeza, desiludido. A médica especialista em sono sorri quando a pergunta, em género de ajuste de expectativas, surge: existe alguma fórmula mágica para pôr os mais pequenos a dormir? “A resposta é um grande não”, diz. O assunto, na verdade, não é para brincadeiras. “É importante deixarmos de aligeirar tanto estes temas de saúde”, pede a autora do livro O Sono do Meu Bebé (Ideias de Ler), preocupada por saber que a aflição de pais em privação de sono é terreno fértil para vendedores da banha da cobra. “Muitas vezes os pais estão desesperados e frágeis e há um aproveitamento disso”, lamenta Andreia Neves, falando de um “grande marketing” em torno do sono.