Virgil Abloh homenageado nos prémios de moda britânicos

Virgil Abloh, o falecido designer da Louis Vuitton e da Off-White, foi homenageado, esta segunda-feira, em Londres, nos Fashion Awards. Criadores de moda e celebridades prestaram o seu tributo ao criativo que elogiaram como um líder na mudança da indústria — distinção que viria também a ser reconhecida pelos prémios solidários do Conselho de Moda Britânico, no Royal Albert Hall.

O veterano criador norte-americano Tommy Hilfiger marcou presença na passadeira vermelha do evento, onde rasgou generosos elogios a Virgil Abloh: “Era um génio, agitador. Todos teremos muitas saudades”. “Ele inspirou não só designers, como também o público”, acrescentou Hilfiger. Também o designer e apresentador de televisão Tan France apelidou Abloh de “incrível e visionário”, sublinhando que o director criativo de moda masculina da Louis Vuitton fez “o trabalho mais bonito”.

Não foram apenas personalidades da indústria da moda a prestar a sua homenagem a Virgil Abloh, mas também outras celebridades presentes no evento. “Toda a gente aqui vai estar a falar sobre Virgil, todos foram tocados pela sua genialidade”, declarou a actriz Gabrielle Union.

No palco dos Prémios do Conselho de Moda Britânico foi projectada uma fotografia de Abloh, que esteve entre os 15 designers e marcas distinguidos como líderes da mudança pelas suas acções durante o último ano, em prol do ambiente, das pessoas e da criatividade. Entre as outras personalidades reconhecidas estão o director criativo da Balenciaga, Demna Gvasalia, o director criativo da Gucci, Alessandro Michele e Kim Jones, director artístico de moda feminina da Fendi e designer de moda masculina na Dior.

Jones venceu, ainda, o galardão de designer do ano. Michele — que tem estado nas bocas do mundo, na sequência da estreia de Casa Gucci — foi distinguido também com o prémio de Pioneiro. Já a distinção de Conquista Notável foi para Tommy Hilfiger, que aos 70 anos continua a dar cartas na marca epónima. “Estou absolutamente grato, agradecido e tocado por este prémio, mas muito feliz por estar aqui e feliz por continuar com o negócio a rolar”, agradeceu o criador norte-americano.

As actrizes Demi Morre e Priyanka Chopra Jonas, a cantora Dua Lipa e a modelo Winnie Harlow estavam também entre os convidados. Virgil Abloh foi uma referência constante numa noite dedicada à moda. Desde Março de 2018, estava na liderança criativa da moda masculina da Louis Vuitton. O criador de moda primava por uma abordagem criativa mais vasta e tinha vindo a distinguir-se por passar mensagens de inclusividade e de igualdade de género, levando para os desfiles temas como a identidade racial, através de performances de poesia ou instalações artísticas. Era apelidado de “rei do streetwear de luxo” e foi distinguido em 2017 e 2018 com o prestigioso prémio “Urban Luxe” destes Fashion Awards.

Virgil Abloh morreu este domingo, aos 41 anos, vítima de cancro, uma doença que havia combatido durante vários anos, de forma privada. A notícia foi dada pela família, numa publicação nas redes socais do designer. O diagnóstico de angiossarcoma cardíaco, um tumor maligno raro situado ao nível do coração, surgiu em 2019 e, de acordo com o comunicado, o criativo terá passado por vários “tratamentos difíceis”. Era casado com Shannon Abloh e juntos são pais de Lowe e Grey. Esta terça-feira, 30 de Novembro, a Louis Vuitton apresenta, em Miami, a derradeira colecção do director criativo.