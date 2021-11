Louis Vuitton apresenta a última colecção do director criativo Virgil Abloh

Em memória do director criativo Virgil Abloh, que morreu neste domingo, 28 de Novembro, a Louis Vuitton vai apresentar a última colecção de Primavera/Verão do criador. O desfile, avança a marca em comunicado, terá lugar nesta terça-feira, 30 de Novembro, em Miami, às 17h30 locais (22h30 em Lisboa), e representará “um tributo à vida e legado de um génio criativo”.

O anúncio foi feito numa publicação nas redes sociais, onde a marca de luxo francesa partilhou um vídeo de uma criança a andar de bicicleta até saltar para um balão de ar quente, numa clara alusão à partida do director criativo de moda masculina, Virgil Abloh, vítima de cancro. “Virgil era não só um amigo, excelente colaborador, génio criativo, visionário e disruptor, mas também um dos melhores comunicadores culturais dos nossos tempos”, lamentou o CEO da Louis Vuitton, Michael Burke, no comunicado.

O responsável salientou, ainda, que Abloh abriu o caminho para “futuras gerações”. O designer, filho de emigrantes ganeses, foi o primeiro grande criador negro, comprometido com a afirmação das culturas afro-americanas, a conseguir uma das posições mais invejadas na indústria da moda. Virgil Abloh não só era director criativo de moda masculina na Louis Vuitton, como a sua marca própria, Off-White, foi também comprada pelo conglomerado de luxo de Bernard Arnault, a LVMH, em Julho deste ano. Na mesma altura, o designer ganhou novas responsabilidades no grupo ─ em especial nas categorias de Vinho e Espirituosas, e Hospitalidade.

A Louis Vuitton promete continuar a honrar e “celebrar o legado” do criador, assim como “cumprir os seus desejos”, entre os quais o desfile agendado para esta terça-feira ─ “o último desfile”. “Estou honrado por o poder chamar de amigo”, sublinhou Michael Burke. Desde 2018, que Virgil Abloh estava na liderança criativa da Louis Vuitton para homem. O criador de moda primava por uma abordagem criativa mais vasta e tinha vindo a distinguir-se por passar mensagens de inclusividade e de igualdade de género, levando para os desfiles temas como a identidade racial, através de performances de poesia ou instalações artísticas. Era apelidado de “rei do streetwear de luxo” e foi distinguido em 2017 e 2018 com o prestigioso prémio “Urban Luxe” dos “British Fashion Awards”.

Durante quase 20 anos, Abloh foi também consultor de arte para Kanye West, aconselhando o rapper nas capas dos discos e na concepção de cenários de concertos, por exemplo. O coro religioso fundado pelo ex-marido de Kim Kardashian, o Sunday Service, já prestou a sua homenagem ao designer, com uma versão do novo single de Adele, Easy on Me. “As nossas orações estão com a Shannon, o Grey, o Lowe e toda a família Abloh”, escreveram na legenda do vídeo.

O criador de moda morreu aos 41 anos vítima de cancro, uma doença que havia combatido durante vários anos, de forma privada. A notícia foi dada pela família de Virgil Abloh, numa publicação nas redes socais do designer. O diagnóstico de angiossarcoma cardíaco, um tumor maligno raro situado ao nível do coração, surgiu em 2019 e, de acordo com o comunicado, o criativo terá passado por vários “tratamentos difíceis”. Era casado com Shannon Abloh e juntos são pais de Lowe e Grey.