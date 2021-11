Virgil Abloh, diretor criativo da Louis Vuitton, morreu aos 41 anos vítima de cancro

O norte-americano Virgil Abloh, estilista e director das colecções masculinas da Louis Vuitton, morreu este domingo, aos 41 anos, vítima de cancro, anunciou a LVMH, a empresa mãe da Vuitton.

O primeiro grande estilista negro, comprometido com a afirmação das culturas afro-americanas, tinha conseguido uma das posições mais invejadas no sector da moda e do luxo em 2018, na etiqueta emblemática da LVMH, a empresa de artigos de luxo número um do mundo.

“O grupo LVMH, Louis Vuitton e Off-White estão profundamente entristecidos por anunciar a morte de Virgil Abloh, este domingo, 28 de Novembro, vítima de um cancro que tinha estado a combater durante vários anos”, disse a LVMH na sua conta da plataforma Twitter.

Filho de imigrantes ganeses era casado e tinha dois filhos, Lowe e Grey Abloh.

A doença contra a qual lutou durante dois anos não tinha sido tornada pública.

Foto Família confirmou que Virgil Abloh tinha um cancro e que os tratamentos estavam a ser bastante agressivos Reuters

“Ele decidiu travar esta batalha em privado desde o seu diagnóstico em 2019” de angiossarcoma cardíaco, um tumor maligno raro situado ao nível do coração, explicou a sua família na conta da rede social Instagram do designer, mencionando “muitos tratamentos difíceis”.

Artista de “curiosidade infinita" criou “caminhos para mais igualdade na arte e no design”, disse a sua família, apelando ao respeito pela sua privacidade para fazer o luto e “celebrar a vida de Virgil”.

Bernard Arnault, o presidente da LVMH, disse que estava “chocado”, elogiando “um designer de génio, um visionário” e “uma bela alma”.

"Sentiremos profundamente a sua falta"

O anúncio da sua morte provocou uma série de reacções emocionais em todo o mundo.

O designer Kim Jones, da Dior Homme e Fendy (e antecessor de Virgil Abloh na Vuitton), prestou homenagem no Instagram a “uma das pessoas mais simpáticas que se poderia conhecer”.

“Sentiremos profundamente a sua falta, embora a sua visão viva através dos caminhos que trilhou ao longo da sua carreira”, reagiu a casa de Gucci (grupo Kering).

“Virgil Abloh foi a essência da criatividade moderna”, disse Alexandre Arnault, vice-presidente da Tiffany, no Instagram.

Virgil Abloh nasceu em 30 de Setembro de 1980 em Rockford, Illinois.

O fã de hip-hop começou a ser DJ no liceu antes de se formar na Universidade de Wisconsin com uma licenciatura em engenharia civil e no Instituto de Tecnologia de Illinois com uma licenciatura em arquitectura.

No início dos anos 2000, tornou-se consultor de arte para Kanye West, aconselhando o “rapper” nas capas dos discos e na concepção de cenários de concertos, entre outras coisas.

O rei do “streetwear” de luxo foi distinguido em 2017 e 2018 com o prestigioso prémio “Urban Luxe” dos “British Fashion Awards”.

Em 2012, criou a sua primeira marca - Pyrex Vision. Um ano depois, nasceu a Off-White, uma marca de roupa de rua de luxo que foi comprada em Julho pela LVMH.