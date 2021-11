Prémio Actores de Cinema junta jovens a actores e realizadores e fala de fundos europeus

O Prémio Actores de Cinema da Fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas) está de volta ao Teatro da Trindade, em Lisboa, no dia 7 de Dezembro. Antes da cerimónia de entrega dos galardões, realizam-se as Jornadas Para o Actor, cujo objectivo passa por reforçar os conhecimentos de jovens actores e estudantes de teatro e promover a sua aproximação ao mundo do cinema e da televisão.

Entre as 11h30 e as 13h realizam-se dois encontros em simultâneo com jovens e recém-licenciados: um com actores experientes e outro com realizadores. Na mesa-redonda da Sala Carmen Dolores vão estar os actores Alexandra Lencastre, Ângela Pinto, Virgílio Castelo, numa “sessão em forma de partilha e coaching”. Já no Salão Nobre, actores até aos 30 anos, com “alguma experiência profissional”, vão poder “avaliar e aprofundar as perspectivas relacionadas com o acesso ao universo do audiovisual” através de conversas com os realizadores Cláudia Varejão, João Maia e Margarida Gil, explica a Fundação em comunicado enviado ao P3. Ambos os encontros têm um limite máximo de 45 participantes, que têm de se inscrever previamente no site da Fundação.

Já durante a tarde, na Sala Carmen Dolores, realiza-se a 9.ª sessão do projecto #makethemost, moderada por Francisco Cipriano, mentor do mesmo e consultor da Fundação GDA para a área dos fundos europeus. A ideia passa por dar mais informação sobre o acesso aos fundos europeus, “uma incógnita para muitos artistas em Portugal”, através da divulgação de candidaturas e formas eficientes de gerir projectos. A entrada na sessão é livre e limitada à capacidade da sala.

Pelas 15h30, arranca também uma sessão de apresentação de programas de financiamento europeu feita pela coordenadora executiva do Centro Informação Europa Criativa, Susana Costa Pereira, seguida de uma demonstração de “casos de sucesso” no âmbito desse apoio: a série Auga Seca e os festivais de cinema IndieLisboa e Curtas Vila do Conde. Pode ser “uma oportunidade para os artistas que, devido à pandemia da covid-19, foram forçados a interromper a sua actividade artística, recorrerem agora a financiamentos europeus para retomarem as suas actividades”, diz Mário Carneiro, director-geral da Fundação GDA, citado no comunicado.

As Jornadas Para o Actor estão integradas na 14.ª edição do Prémio Actores de Cinema da Fundação GDA, cuja gala começa às 21h30 no Teatro da Trindade. Vão ser entregues os prémios de Melhor Actor/Actriz Principal, Melhor Actor/Actriz Secundário(a) e Novo Talento e vão ser ainda homenageados os nove profissionais galardoados remotamente em 2020.

Este ano, o júri é composto por Almeno Gonçalves, Luísa Cruz, Teresa Faria e a apresentação da cerimónia fica a cargo de Pedro Inês, distinguido em 2015 com o Prémio Melhor Actor Secundário pela sua interpretação no filme Os Maias (2014), de João Botelho. Mário Carneiro considera que “a valorização do trabalho dos actores portugueses” é tão ou mais importante que a do cinema português, que nos últimos anos tem “obtido um reconhecimento internacional cada vez maior da sua qualidade”.

