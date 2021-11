Vítor Sobral ensina a tratar bem o peixe

GRELHAR PEIXE

Grelhar com escama

O peixe é, genericamente, composto por fibra, gordura e água – ingredientes que, no seu conjunto, darão o sabor ao prato. Se se retira a escama de um peixe para o levar à grelha isso significa que abrimos poros que vão libertar a gordura, a água e outros sucos saborosos. Perdemos a riqueza do peixe. Donde, o peixe para a grelha deve estar limpo das guelras e das tripas, mas com a escama. É no prato que nos livramos delas.



Escalado ou fechado?

Seguindo o mesmo princípio, o peixe deverá ser grelhado fechado, para manter-se íntegro de sabores. “Só admito um peixe escalado se ele for muito grande e alto”, enfatiza Vítor Sobral. Esta nem é uma técnica de chefe. Os homens do mar mais antigos, da ria de Alvor a Viana do Castelo, têm uma expressão para tal técnica (caso do sargo): “grelhar à pescador”.