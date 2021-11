Partidos favoráveis à ideia de Marcelo adiar ao máximo a dissolução do Parlamento

O Governo começa a ouvir os partidos esta terça-feira sobre as conclusões apresentadas na reunião do Infarmed. Na quarta-feira haverá conferência de líderes e a data da dissolução da Assembleia da República deverá ser um dos temas na agenda.

A maioria dos partidos concorda com a extensão do funcionamento da Assembleia da República até ao prazo limite de dissolução, 6 de Dezembro, de forma a acautelar a eventual necessidade de os parlamentares aprovarem medidas contra a covid-19. A hipótese foi assinalada por Marcelo Rebelo de Sousa à saída do encontro no Infarmed e esta terça-feira, no primeiro dia de audições que o Governo fará aos partidos, essa disponibilidade dos partidos será comunicada a António Costa.