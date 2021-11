Partidos unânimes sobre reforço da vacinação. Governo em silêncio

Numa reunião no Infarmed com menos perguntas do que o habitual saiu uma certeza: é urgente reforçar a capacidade de resposta das equipas que estão a administrar a vacinação da terceira dose.

O alargamento da obrigatoriedade das máscaras já tinha sido assinalado por Marcelo Rebelo de Sousa e saiu como cenário reforçado no final do encontro que voltou a juntar especialistas em saúde pública e responsáveis políticos no Infarmed. Além do regresso das máscaras, as recomendações dos peritos passam também pela obrigatoriedade de apresentação de teste negativo à covid-19 para entrar em lares, discotecas e casamentos, mesmo para quem já está vacinado.