Gulbenkian investe 600 mil euros em investigação em saúde em Angola, Cabo Verde e Bissau

A Fundação Calouste Gulbenkian anunciou esta segunda-feira um investimento de 600 mil euros em quatro projectos de investigação em saúde nas áreas do cancro, malária e VIH, em Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau.

A fundação explica que os quatro projectos – dois em Angola e um em cada um dos outros países – foram seleccionados por um júri internacional, tendo em conta critérios como a relevância, a originalidade, a qualidade da proposta apresentada e o impacto previsível no desenvolvimento de capacidades pessoais do candidato e da instituição.

Os projectos foram os vencedores do programa Envolve Ciência PALOP, iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian que teve como objectivo apoiar o desenvolvimento de carreiras científicas em ciências da saúde de jovens investigadores dos PALOP, na consolidação das suas carreiras científicas nos países de origem, reforçando os sistemas científicos.

O programa Envolve Ciência PALOP decorre em duas etapas: na primeira, os investigadores seleccionados frequentam estágios de oito meses em instituições de acolhimento em Portugal; na segunda, desenvolvem um projecto de investigação num dos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP).

Durante os estágios da primeira fase, os investigadores apresentam a sua proposta de Projecto de Investigação em Saúde, que é avaliada por um júri internacional, e as melhores propostas recebem um apoio para o seu desenvolvimento numa instituição dos PALOP, durante um período de três anos.

Os projectos seleccionados

Em Cabo Verde, a investigadora Pamela Borges vai desenvolver um projecto iniciado no Instituto Português de Oncologia do Porto, e que será realizado no Hospital Central da Praia Dr. Agostinho Neto, de caracterização clínica, fenotípica e genética do cancro da mama das mulheres cabo-verdianas, no sentido de ajudar os médicos a encontrarem a terapêutica mais eficiente.

A investigadora Cláudia Fançony, que estagiou no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde da Universidade Minho, vai desenvolver no Instituto Nacional de Investigação em Saúde/Centro de Investigação em Saúde de Angola um projecto que vai explorar as forças opostas que dois fármacos exercem num único alvo do parasita da malária.

Também em Angola, o investigador Cruz Sebastião, que esteve no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa, vai explorar os padrões de transmissão e disseminação do VIH, assim como perceber a emergência de mutações de resistência, o impacto nos esquemas de tratamento antirretroviral e o custo relacionado com o tratamento de pacientes com resistência aos antirretrovirais no país.

O outro projecto vencedor será implementado no Projecto Saúde de Bandim, na Guiné-Bissau, e é liderado por Viriato M'bana, que fez estágio no Instituto de Medicina Molecular de Lisboa. O investigador quer perceber como é que a malária leva ao aparecimento do cancro, nomeadamente do linfoma de Burkitt, um cancro pediátrico comum nas zonas endémicas da malária.