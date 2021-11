Daniel Markovits: “A meritocracia bloqueia a igualdade”

Nunca a classe média esteve tão próxima da mais baixa, alerta Daniel Markovits, professor de Direito na Universidade de Yale, nos EUA, e director-fundador do Centro de Estudos de Direito Privado. Há dois anos, publicou The Meritocracy Trap, em que denuncia que o ideal meritocrático criou uma elite, uma nova aristocracia baseada no investimento que é feito na educação. Em Nova Iorque, os pais mais ricos podem gastar 600 ou mesmo mil dólares (525 a 880 euros) por hora em explicações. As escolas privadas de elite gastam cerca de 75 mil dólares (65 mil euros) por estudante/ano, enquanto as públicas se ficam pelos 15 mil (13 mil euros). “A diferença entre a classe rica e a média está a aumentar muito mais rapidamente do que a diferença entre a classe média e os mais pobres”, diz ao PÚBLICO, em entrevista na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, onde participou na Conversa sobre o Futuro da Igualdade.