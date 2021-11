PS e direita rejeitam propostas do BE, PCP, PAN e PEV para reduzir idade de reforma dos trabalhadores com deficiência

É mais uma matéria de importância para as bancadas do Bloco, PCP, PAN e PEV e que tem constado todos os anos das negociações destes partidos com o Governo no âmbito dos orçamentos do Estado. E que ficou novamente pelo caminho na Assembleia da República: o PS absteve-se na votação das propostas dos quatro partidos que visavam a redução da idade e das condições de acesso à reforma das pessoas com deficiência, o que, conjugado com o voto contra do PSD e do CDS, levou ao chumbo dos projectos de lei.

Os projectos tinham baixado sem votação à Comissão de Trabalho e Segurança Social no final do ano passado (BE e PCP) e em Fevereiro (PEV e PAN, aquando da discussão de uma petição que solicitava a redução da idade para o acesso à reforma para pessoas com deficiência), mas não registaram qualquer desenvolvimento desde então. Agora que a Assembleia da República vai ser dissolvida dentro de cerca de três semanas, os partidos decidiram levar os diplomas à votação. O resultado foi o chumbo geral.