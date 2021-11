PS ajuda PAN a criar figura do animal comunitário, mas avisa ser preciso muito trabalho na especialidade

O PS ajudou nesta sexta-feira o PAN a aprovar, na generalidade, a sua proposta para reconhecer e regular a figura do animal comunitário apesar de, no debate que antecedeu a votação, ter apontado uma série de problemas do diploma, nomeadamente o excesso de burocracias que o processo desenhado pelo PAN prevê.

Para além do PS, votaram também ao lado do PAN o Bloco, PEV, IL, os deputados do PSD Cristóvão Norte e Pedro Pinto e as deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. O PCP e o Chega abstiveram-se, enquanto o PSD, o CDS e cinco deputados do PS (Ascenso Simões, Pedro do Carmo, Luís Testa, António Gameiro e Joaquim Barreto) votaram contra.

O projecto de lei do PAN também reduz o prazo de reclamação dos animais não identificados recolhidos nos centros de recolha animal e atribui ao Estado o encargo com os programas de esterilização de animais errantes ou comunitários.

Na iminência de ver já chumbado o seu outro projecto de lei, que alarga a tutela criminal a todos os animais – actualmente são criminalizados apenas os maus-tratos aos animais de companhia –, o PAN pediu a baixa do diploma por 15 dias à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Todos os partidos criticaram a proposta do PAN tanto pela substância como pelo timing, mas o PS admitiu disponibilidade para olhar para o processo. A mesma táctica usou a deputada não-inscrita Cristina Rodrigues para o seu projecto de lei que prevê a tutela criminal para todos os animais vertebrados.

Pelo caminho ficou o projecto de lei do PCP que propunha a criação de uma campanha nacional de esterilização de animais devido ao voto contra do PS e à abstenção do PSD. Todos os restantes partidos e deputados votaram a favor.