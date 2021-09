PCP e Bloco contra prioridade ao défice baixo, exigem “resposta aos problemas sociais”

Partidos recusam que margem do crescimento da economia deste ano seja usada para baixar o défice e lembram que no próximo ano é preciso combater as consequências da covid.

A história tem-se repetido a cada orçamento, com o PCP e o Bloco de Esquerda a usarem a ideia decorrente da célebre frase de Jorge Sampaio de que há mais vida além do défice. E em 2022 tem mesmo de haver, tendo em conta a necessidade de continuar a combater as consequências económicas, sociais e financeiras da pandemia, lembram os dois partidos que, nas próximas semanas, se sentarão à mesa com o Governo para discutir o Orçamento do Estado para 2022. Mesmo que a melhoria das perspectivas económicas permita um défice mais baixo.

A ideia de o Governo manter o objectivo de um défice de 3,2%, como previa no Programa de Estabilidade em Abril, ou mesmo de o fazer baixar até aos 2,4%, como estima agora o Conselho de Finanças Públicas com base na recuperação económica dos últimos meses e nas linhas orientadoras conhecidas desse programa, não agrada a comunistas nem bloquistas. Ou seja, PCP e BE rejeitam que a folga orçamental seja usada para baixar o défice. Querem, ao invés, investimento a sério em áreas como a saúde, a habitação e apoios sociais.

“Os maiores países da União Europeia e com as economias mais fortes estão a colocar as questões do défice em segundo plano face à necessidade de recuperação da economia e de dar respostas aos problemas sociais. Não vejo porque Portugal devesse fazer o contrário e colocar as metas do défice à frente da resposta aos problemas económicos e sociais”, afirma ao PÚBLICO o líder parlamentar João Oliveira.

Como é que Portugal, com a economia como tem, podia fazer uma coisa dessas [insistir no défice em torno dos 3%]? João Oliveira

“Como é que Portugal, com a economia como tem, podia fazer uma coisa dessas [insistir no défice em torno dos 3%]? Parece-nos que a prioridade tem que ser a resposta, até porque é daí que resultam depois as condições para que, do equilíbrio das contas públicas, esses objectivos de redução do défice possam ser alcançados” a médio prazo, acrescenta.

João Oliveira prefere assim olhar para a questão pelo lado contrário: “Um orçamento que seja construído nessa base [de um défice a rondar os 3%] que espaço é que dá para que haja resposta aos problemas económicos e sociais? O problema é esse…”

A deputada bloquista Mariana Mortágua critica o que tem sido a estratégia do executivo: uma “enorme preocupação em conseguir um excedente ou um défice reduzido em vez de usar as folgas para investir na economia”. “O histórico deste Governo é a subestimação das previsões macroeconómicas e subestimação das receitas fiscais que depois acabam por criar uma folga que não é usada.”

“É inadmissível essa opção de não usar as folgas e ir além dos objectivos acordados no orçamento só com o objectivo de fazer um brilharete”, vinca a deputada do Bloco que se costuma sentar à mesa das negociações com o Governo. Essa estratégia, acrescenta, “impede investimentos estruturais e é especialmente importante numa altura de resposta à covid-19”. Mariana Mortágua insiste que “investir não é um gasto; é uma forma de preparar o futuro”.

Os planos do Governo quanto à meta do défice não são ainda conhecidos. Mas se, por um lado, a recuperação económica acalenta a ideia de contas mais certas, por outro, Portugal beneficia da suspensão da regra do tecto do défice de 3% que ainda estará em vigor em 2022.

“A nossa preocupação é com aumentar o investimento público, apostar nos apoios sociais (para termos um sistema mais justo) e na saúde, e alterar a estrutura de funcionamento do Estado, das condições de trabalho e da economia, que é o que nos permite ter efeitos duradouros”, sustenta a deputada do Bloco.