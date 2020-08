Média de novos casos em Lisboa e Vale do Tejo diminui desde o fim de Junho

A média de novos casos de infecção em Lisboa e Vale do Tejo está a diminuir desde o final do mês de Junho. A região tem concentrado a maioria das novas infecções identificadas no país nas últimas semanas, mas os números parecem estar a melhorar.

Na semana de 22 a 28 de Junho, a média de novos casos diários na região foi de 284,3. Esse valor diminuiu consecutivamente nas semanas seguintes, até à semana de 27 de Julho a 2 de Agosto, em que foi registada uma média de 125 casos por dia.

A média de novos casos em Lisboa e Vale do Tejo não era tão baixa desde a semana de 27 de Abril a 3 de Maio, quando esse valor se ficou pelos 73,7. Entre esse período e o final de Junho, o valor sofreu algumas oscilações, até atingir o número mais elevado (284,3) na semana de 22 a 28 de Junho.

Mas há mais sinais positivos sobre a evolução da pandemia na região. No dia 28 de Julho, por exemplo, foram detectados 68 casos de infecção, a primeira vez desde 11 de Maio (74) em que foram notificadas menos de 100 infecções em 24 horas.

Mesmo com melhorias, região continua a concentrar maioria nos novos casos

Esta terça-feira, Lisboa e Vale do Tejo voltou a contabilizar um aumento diário de 68 casos, o que corresponde a aproximadamente 61% das novas infecções no país (112). Devido ao desenvolvimento da pandemia, a região encontra-se em situação de contingência, enquanto o resto do país está em estado de alerta. A tendência de aumento, que motivou um país a duas velocidades, verificou-se ainda antes de Junho. Entre 30 de Abril e 30 de Maio, o número de novos casos em Lisboa e Vale do Tejo subiu 87%: de 5815 para 10.874. De 30 de Maio a 30 de Junho (19.195), o crescimento foi de 76,5%, seguindo-se um aumento de 35% até 30 de Julho (25.939).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O índice de transmissão (Rt) em Lisboa e Vale do Tejo manteve-se em 0,92 na semana de 23 a 27 de Julho, de acordo com os mais recentes dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Se o Rt for igual a 1, quer dizer que uma pessoa infectada vai dar origem a outro caso de infecção. Caso esteja acima de 1, o número de casos irá aumentar e, se for inferior a 1, haverá uma diminuição das infecções, o objectivo que se pretende atingir.

Ainda assim, a região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais afectada pela pandemia no país: conta 26.457 casos de infecção e 606 mortes até esta terça-feira. No total, Portugal regista 51.681 infecções e 1739 óbitos por covid-19.