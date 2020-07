Deputados do PSD criticam falta de discussão interna sobre propostas de funcionamento do Parlamento

O violento debate de sexta-feira, e o consequente chumbo das propostas do PSD sobre o funcionamento da Assembleia da República, gerou mal-estar na bancada social-democrata. Vários deputados lamentaram a falta de debate prévio no seio do grupo parlamentar sobre as propostas em comentários escritos no grupo de WhatsApp da bancada, no qual estão todos os parlamentares e o próprio Rui Rio, apurou o PÚBLICO.

