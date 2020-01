As imagens da saída de Cristas e do recomeço do CDS

De cinco candidatos à liderança do CDS, restam três no final do primeiro dia do congresso para eleger o novo líder do partido. Este sábado marcou o começo do 28.º Congresso do CDS, em Aveiro, onde mais de mil militantes do partido vão decidir (provavelmente já de madrugada) o sucessor de Assunção Cristas. Na corrida mantêm-se Francisco Rodrigues dos Santos, João Almeida e Filipe Lobo d'Ávila. Carlos Meira desitiu e Abel Matos deferiu para apoiar Rodrigues dos Santos.

