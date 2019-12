Governo aprovou Orçamento que Costa diz ser de “contas certas”

O Conselho de Ministros aprovou ao final da tarde deste sábado a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020 que o Governo vai entregar no Parlamento na segunda-feira.

É, diz o primeiro-ministro, uma proposta “com contas certas” que o ministro das Finanças, Mário Centeno, apresentará ao país em nome de todo o Governo. Um sinal dado no mesmo dia em que António Costa, perante ecos de desacerto a nível europeu com Centeno relativamente ao desenho do novo orçamento da zona euro​, sentiu obrigação de vir a público negar a existência de “qualquer divergência” com o seu ministro e presidente do Eurogrupo.

No plano nacional, as atenções estão centradas no OE e, quanto a isso, Costa afirma: “O ministro de Estado e das Finanças, em nome de todos nós, apresentará ao país esta proposta que discutiremos na Assembleia da República”.

Anunciando no Twitter a aprovação da proposta na reunião que se realizou neste sábado, o primeiro-ministro salienta que o OE “é coerente com os quatro desafios estratégicos que assumimos: combater as alterações climáticas, enfrentar a dinâmica demográfica, liderar a transição digital e reduzir as desigualdades”. António Costa afirma que o OE dá “continuidade à política orçamental” que diz ter sido iniciada “em 2016”, de “melhoria de rendimentos, apoio à modernização das empresas, reforço do investimento na qualidade dos serviços públicos... Com contas certas”.

Além das Grandes Opções do Plano que anualmente acompanham a proposta de orçamento, o Conselho de Ministros aprovou também o Quadro Plurianual de Programação Orçamental para 2020-2023.