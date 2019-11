Netanyahu acusado de corrupção e fraude

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu foi acusado em três processos por corrupção, fraude e abuso de confiança. É a primeira vez que é feita uma acusação formal por estes crimes a um primeiro-ministro em funções.

Num dos casos, o primeiro-ministro é acusado de corrupção, fraude e quebra de confiança por favorecimento a um grupo de telecomunicações detentor de um site que lhe terá dado cobertura noticiosa favorável. Noutro, é acusado de fraude e abuso de confiança (terá aceitado presentes de empresários em troca de favores políticos). Noutro ainda, é acusado de fraude (por suspeita de ter prejudicado a concorrência de um jornal que lhe deu boa cobertura noticiosa), explica o diário Haaretz.

A decisão segue-se a três anos de investigações, e é a mais penalizadora para Netanyahu: o procurador escolheu acusá-lo de todos os crimes sugeridos. Surge numa altura muito particular para a política israelita, em que os políticos não conseguem chegar a acordo para uma coligação governativa maioritária após duas eleições, uma em Abril e outra em Setembro, e a hipótese de uma terceira eleição surge como bastante provável.

Um dos entraves a um governo de unidade nacional que incluísse os dois principais partidos, o Likud de Netanyahu, e o Azul e Branco de Benny Gantz, era precisamente a possibilidade de Netanyahu ser acusado; Gantz sempre disse que não participaria num governo de unidade com Netanyahu enquanto este tivesse a acusação de corrupção pendente sobre si.

Legalmente, o primeiro-ministro não tem de se demitir após ser acusado, apenas depois de ser condenado. Normalmente, a pressão pública é suficiente: o anterior chefe de Governo acusado por corrupção, Ehud Olmert, demitiu-se quando veio a público um escândalo de corrupção em que esteve envolvido enquanto presidente da câmara de Jerusalém. Foi acusado e depois condenado a seis anos de prisão.

Consequências políticas?

Netanyahu tem optado por apresentar as acusações como tendo motivações políticas, dizendo que se trata de um “golpe" ou uma “caça às bruxas”, acusando os media que têm reportado sobre o caso de o quererem afastar da chefia do Governo. Até agora, o seu partido tem-no apoiado, mas é difícil ver que continue a fazê-lo depois de uma acusação destas. Ainda havia quem antecipasse que o procurador-geral podia escolher acusá-lo por um dos crimes menores e não por corrupção, o que seria menos danoso também politicamente.

As penas máximas para corrupção são de dez anos de prisão, enquanto fraude e abuso de confiança são punidas com um máximo de três anos de prisão.

Uma sondagem do mês passado do Israel Democracy Institute dizia que 53,5% dos israelitas achavam que Netanyahu se devia demitir imediatamente após uma acusação. Mas ninguém espera que isso aconteça: Anshell Pfeffer, jornalista do Haaretz e biógrafo de Netanyahu, diz que o primeiro-ministro vai “lutar com unhas e dentes para ter imunidade, para deslegitimar o sistema judicial e, claro, para se manter no cargo”.

​Agora Israel encontra-se numa situação absolutamente inédita: após duas eleições num ano, os líderes dos partidos mais votados - Netanyahu e Gantz - não conseguiram formar governo. E o primeiro-ministro, que se mantém em exercício enquanto não há um novo governo, é o primeiro em exercício a ser alvo de acusações graves.

Ainda esta quarta-feira, Gantz anunciou que desistia de tentar formar governo, e abriu-se um período em que o mandato para formar governo voltou ao Parlamento, que pode agora votar num candidato a primeiro-ministro e dar-lhe o seu apoio para um governo, um expediente da lei eleitoral que nunca foi posto em prática.

Questionada no Twitter sobre as consequências da acusação para o imbróglio político e a possibilidade de uma terceira eleição, a jornalista de política do Jerusalem Post Lahav Harkov disse apenas: “não é claro".